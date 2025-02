Una: एसडीएम अम्ब ने जारी किए निर्देश, चिंतपूर्णी मंदिर रोड पर सुबह 10 से रात 10 बजे तक नहीं दौड़ेंगे वाहन

चिंतपूर्णी मंदिर सह आयुक्त एवं एसडीएम अम्ब सचिन शर्मा ने होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल व स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में चिंतपूर्णी होटल एसोसिएशन के प्रधान संजीव शर्मा ने...

चिंतपूर्णी: चिंतपूर्णी मंदिर सह आयुक्त एवं एसडीएम अम्ब सचिन शर्मा ने होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल व स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में चिंतपूर्णी होटल एसोसिएशन के प्रधान संजीव शर्मा ने मांग की कि बैरियर से मंदिर रोड तक होटलों में श्रद्धालुओं के वाहनों को आने-जाने की अनुमति दी जाए।

इस पर एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सभी होटल मालिकों को अपनी पार्किंग व्यवस्था की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। उसी के आधार पर होटल में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को परमिशन दी जाएगी। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। केवल मंदिर प्रशासन द्वारा जारी पासधारकों को ही अनुमति होगी। उन्होंने आदेश दिए कि यदि कोई श्रद्धालु पास बनवाकर भी सड़क किनारे वाहन पार्क करता है, तो उसका चालान किया जाएगा। मंदिर रोड से सटे मोहल्लों के निवासियों को पंचायत प्रधान के प्रमाणन के बाद पास जारी किए जाएंगे।

एसडीएम ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर रोड पर सड़क किनारे कोई भी वाहन खड़ा होने पर तुरंत चालान किया जाए। इसके अलावा, चिंतपूर्णी में कूड़ा-कर्कट उठाने के लिए दुकानदारों और होटल मालिकों को मंदिर न्यास में मासिक शुल्क जमा करवाना होगा, जैसा कि अम्ब में लागू किया गया है। बैठक में मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल, बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा, तीनों ग्राम पंचायतों के प्रधान, वार्ड पंच, स्थानीय दुकानदार और होटल मालिक उपस्थित रहे।

