  • Una: दोसड़का से पंजोआ रोड पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Aug, 2025 07:53 AM

उपमंडल अंब के तहत एनएच-70 दोसड़का से पंजोआ रोड़ ( किलोमीटर 0/0 से 3/250) पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।  इस दौरान वाहनों की आवाजाही को वैकल्पिक मार्ग थड़ा चौक से पिंडी आश्रम और एनएच नादौन से अंब पर मोड़ा गया है। एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि सड़क...

ऊना। उपमंडल अंब के तहत एनएच-70 दोसड़का से पंजोआ रोड़ (किलोमीटर 0/0 से 3/250) पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान वाहनों की आवाजाही को वैकल्पिक मार्ग थड़ा चौक से पिंडी आश्रम और एनएच नादौन से अंब पर मोड़ा गया है। एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि सड़क के मरम्मत कार्यों पूर्ण होने तक वाहनों की आवाजाही निर्धारित वैकल्पिक मार्ग पर रहेगी।  

अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है जिसके तहत रोड़ पर वाहनों की आवाजाही को असुरक्षित घोषित किया गया है।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
 

