Solan: बड़ी लापरवाही, एम्बुलैंस में मरीजों की जगह ढोई जा रहीं सब्जियां

वाकनाघाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की एम्बुलैंस में सब्जियां ढोने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय की इस कथित लापरवाही से एम्बुलैंस की विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी हो गई है।

सोलन (ब्यूरो): वाकनाघाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की एम्बुलैंस में सब्जियां ढोने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय की इस कथित लापरवाही से एम्बुलैंस की विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय ने सोलन सब्जी मंडी से सब्जियां ढोने के लिए अपनी एम्बुलैंस को ही लगा दिया। इससे तो उन रोगियों का स्वास्थ्य भी खतरे में डाल दिया है जिन्हें इस एम्बुलैंस में अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि एम्बुलैंस में भरी सब्जियों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा भी है, लेकिन बेपरवाह प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हैरानी की बात है कि सोलन सब्जी मंडी से लेकर वाकनाघाट तक एनएच पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की नजर भी इस एम्बुलैंस पर नहीं पड़ी, जबकि ये सब्जियों से पूरी तरह से भरी हुई थी।



मैस के लिए सोलन सब्जी मंडी से ले जाई जा रहीं थीं सब्जियां

बताया जा रहा है कि एम्बुलैंस विश्वविद्यालय के मैस के लिए सोलन सब्जी मंडी से सब्जियां ले जा रही थी। बुधवार को सोलन सब्जी मंडी में सुबह करीब 7 बजे एम्बुलैंस को खड़ा देखकर ऐसा लगा कि शायद मंडी में कोई बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन जब देखा तो उसमें मरीज नहीं बल्कि सब्जियों की बोरियां भरी हुई थीं। इस मामले ने एम्बुलैंस की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि आमतौर लोग एम्बुलैंस को देखकर रास्ता खाली कर देते हैं, ताकि मरीज उपचार के लिए समय पर अस्पताल पहुंच सके लेकिन इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद ऐसा न हो कि लोग एम्बुलैंस के लिए रास्ता खाली करना छोड़ दें।

पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है विश्वविद्यालय

जिस निजी विश्वविद्यालय की यह एम्बुलैंस है वह पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। कभी रैगिंग तो कभी छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अब एम्बुलैंस में सब्जियां ढोने के मामले ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरटीओ सोलन सुरेन्द्र ठाकुर ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलैंस सेवा मरीजों को अस्पताल या फिर अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए होती है। इसमें सब्जियां ढोना नियमों के खिलाफ है।

विश्वविद्यालय के खिलाफ हो कार्रवाई : पार्षद

भाजपा जिला प्रवक्ता एवं पार्षद शैलेन्द्र गुप्ता ने इस मामले में विश्वविद्याल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के इस कार्य से तो उन रोगियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा जिन्हें इसमें अस्पताल ले जाना है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। जिला प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो यह एक ट्रैंड बन जाएगा। सभी संस्थान अपनी एम्बुलैंस में सब्जी ढोते नजर आएंगे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here