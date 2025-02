Kullu: टकोली टोल प्लाजा के विरोध में उतरे विभिन्न संगठन, बालीचौकी में प्रदर्शन के बाद सीएम को भेजा ज्ञापन

टकोली टोल प्लाजा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर बालीचौकी में एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। टोल प्लाजा के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने सब्जी मंडी बालीचौकी से रैली निकाल कर....

सैंज (बुद्धि सिंह): टकोली टोल प्लाजा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर बालीचौकी में एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। टोल प्लाजा के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने सब्जी मंडी बालीचौकी से रैली निकाल कर उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से डीसी मंडी व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

सामाजिक संगठनों ने अपनी मांगों और टोल प्लाजा से होने वाले नुक्सान का ज्ञापन में उल्लेख किया है। ज्ञापन में सभी वाहनों को टोल मुक्त करने, फोरलेन की दशा सुधारने, फुट ब्रिज बनाने, स्ट्रीट लाइटें लगाने, फोरलेन में दुर्घटना प्वाइट्स को सुधारने का आग्रह किया गया है। इन संगठनों ने एक स्वर में कहा कि जब तक फोरलेन सही व दुरुस्त नहीं होता तब तक टोल प्लाजा बंद किया जाए।

फोरलेन प्रभावित किसान संघ, ग्राम पंचायत कोटाधार, ग्राम पंचायत शिल मशोरा, हिमाचल किसान सभा व भूमि अधिग्रहण प्रभावित संघ ने सवाल उठाया कि अभी तक फोरलेन तैयार ही नहीं हुआ है तो टोल प्लाजा कैसे लगाया गया है। फोरलेन प्रभावित किसान संघ के अध्यक्ष कुकु नरेश ने बताया कि सभी संगठनों ने अपनी मांगों को अधिकारियों के समक्ष रखा है। अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में विकास खंड बालीचौकी के सैंकड़ों किसान व संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।

