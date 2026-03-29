Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में मिला कीमती लॉकेट

बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में मिला कीमती लॉकेट

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Mar, 2026 10:40 AM

valuable locket found in baba balak nath temple complex

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर के परिसर के एक सुरक्षा कर्मचारी को महिलाओं के लिए स्थापित दर्शन स्थल की सीढ़ियों पर सोने का एक कीमती लॉकेट मिला है। इस लॉकेट को मंदिर अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित जमा करवा दिया गया है।

दियोटसिद्ध। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर के परिसर के एक सुरक्षा कर्मचारी को महिलाओं के लिए स्थापित दर्शन स्थल की सीढ़ियों पर सोने का एक कीमती लॉकेट मिला है। इस लॉकेट को मंदिर अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित जमा करवा दिया गया है।

मंदिर अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि जिस महिला या पुरुष का यह लॉकेट गुम हुआ है वह इसकी निशानी बताकर इसे दियोटसिद्ध स्थित मंदिर अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!