बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में मिला कीमती लॉकेट

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Mar, 2026 10:40 AM



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प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर के परिसर के एक सुरक्षा कर्मचारी को महिलाओं के लिए स्थापित दर्शन स्थल की सीढ़ियों पर सोने का एक कीमती लॉकेट मिला है। इस लॉकेट को मंदिर अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित जमा करवा दिया गया है।