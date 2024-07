HPU Shimla: इतने उम्मीदवारों ने दी UPSC कोचिंग प्रवेश परीक्षा, एक हफ्ते में घोषित होगा परिणाम

Edited By Vijay, Updated: 21 Jul, 2024 04:55 PM

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्री-इग्जैमिनेशन कोचिंग सैंटर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 229 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 172 उम्मीदवार बैठे जबकि 57 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र भवन में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। अब एक सप्ताह में इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

कोचिंग के लिए इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट के तहत 70 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सैंटर के निदेशक डाॅ. जोगेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में 172 उम्मीदवार बैठे। अब परिणाम घोषित करने के बाद चयनित उम्मीदवारों की कोचिंग अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी।

