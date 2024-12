Himachal: संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने नारेबाजी के बाद किया वॉकआऊट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर संस्थानों के बंद होने के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर संस्थानों के बंद होने के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से बाहर निकल गया।

दरअसल, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्यों इतने संस्थान बंद किए गए और नए संस्थान क्यों खोले गए। आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 1865 संस्थानों को डिनोटिफाई किया है, जबकि 37 नए संस्थान खोले गए हैं। इसके अलावा 103 संस्थानों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी की गई है।



नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस सरकार राजनीति के तहत पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संस्थानों को बिना किसी आवश्यकता के बंद किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू झूठ बोल रहे हैं और उनकी सरकार 1094 स्कूलों को बंद कर चुकी है, जिनमें अधिकांश ट्राइबल इलाकों के स्कूल हैं, जहां बच्चों को दूरदराज के स्कूलों में जाने में परेशानी होती है। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 'एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलने' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि सुक्खू सरकार उनके विपरीत काम कर रही है।

