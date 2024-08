Una: मां चिंतपूर्णी के मेलों में जालंधर के ये दुकानदार 30 वर्षों से कर रहे अनोखी सेवा, आप भी करेंगे सलाम

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 01:28 PM

ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्थित मां चिंतपूर्णी धाम में सावन का मेला धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस विशेष अवसर पर जालंधर के एक बाजार के दुकानदार अपनी व्यस्तताओं को छोड़कर हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, जहां वे श्रद्धालुओं के वाहनों की मुफ्त मुरम्मत और जांच करते हैं। सेवा का यह सफर 30 वर्षों से लगातार जारी है और इस साल भी इसका आयोजन बड़े पैमाने पर होगा। जालंधर के पुराने जीटी रोड के अली पुली मोहल्ला में स्थित ऑटो रिपेयरिंग बाजार के दुकानदार मेले के दौरान 3 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद करके हिमाचल पहुंचते हैं और बॉम्बे पिकनिक स्पॉट के पास एक नि:शुल्क वाहन जांच और मुरम्मत कैंप लगाते हैं। मां चिंतपूर्णी मेले के दौरान विभिन्न जिलों से दोपहिया वाहनों पर आने वाले श्रद्धालुओं को वाहन खराब होने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ऐसे में 30 वर्ष पहले अनिल ऑटो के दविंदर सिक्का ने अपने मैकेनिक मित्र के सहयोग से जय माता चिंतपूर्णी सेवा सोसायटी का गठन किया था। अब यह सेवा कई सदस्यों के सहयोग से जारी है। आज संस्था के साथ 40 से भी अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं।

कभी नहीं लिए श्रद्धालुओं से पैसे

दविंदर सिक्का बताते हैं कि कई बार वाहन खराब होने के बाद श्रद्धालु रास्ते में ही इसे छोड़ आते हैं। उनके कैंप में आकर जब वे अपनी समस्या बताते हैं तो उनकी टीम के सदस्य खुद कई किलोमीटर जाकर इन वाहनों को वहीं पर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। समस्या का समाधान न होने पर वाहन को कैंप तक लाया जाता है। इसके अलावा टीम द्वारा पंक्चर, चेन, ब्रेक आदि नि:शुल्क दुरुस्त की जाती हैं। कई बार श्रद्धालु पैसे देने की पेशकश करते हैं, लेकिन पैसे लेने की बजाय उनसे 'जय माता दी' का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया जाता है।

11 से 13 अगस्त तक लगेगा कैंप

दविंदर सिक्का ने बताया कि संस्था की तरफ से मां चिंतपूर्णी मेलों के दौरान 11 से लेकर 13 अगस्त तक 3 दिन सेवाएं दी जाएंगी। इससे पूर्व अली मोहल्ला स्थित सिक्का ऑटोमोबाइल पर बने संस्था के कार्यालय में मां का भव्य दरबार सजाकर पावन ज्योति प्रज्वलित की गई है, जहां सुबह-शाम आरती की जाती है। जय माता चिंतपूर्णी सेवा सोसायटी की तरफ से बाॅम्बे पिकनिक स्पाॅट के सामने धर्मशाला तैयार किए जाने की योजना है। इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दविंदर सिक्का ने बताया की सेवा के अगले पड़ाव में इस जगह पर धर्मशाला का निर्माण होगा।

