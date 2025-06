Bilaspur: शिमला-मटौर NH पर बेकाबू ट्रक का कहर, सड़क किनारे खड़े 3 वाहनों को पहुंचाया नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2025 05:45 PM

नगर परिषद घुमारवीं के साथ लगते गांव पट्टा में बुधवार को एक ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला-मटौर पर सड़क किनारे खड़ी 3 वाहनों को टक्कर मार दी।

घुमारवीं (जम्वाल): नगर परिषद घुमारवीं के साथ लगते गांव पट्टा में बुधवार को एक ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला-मटौर पर सड़क किनारे खड़ी 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में आर्टिका, जीप और ऑल्टो कार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुक्सान आर्टिका गाड़ी को पहुंचा है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार घुमारवीं थाना के तहत एनएच के किनारे पट्टा गांव में दो चचेरे भाइयों ने अपने वाहन (आर्टिका व जीप तथा ऑल्टो कार) सड़क किनारे खड़े किए हुए थे। बुधवार सुबह सीमैंट से लोड एक ट्रक बरमाणा से हमीरपुर की ओर जा रहा था। जब ट्रक पट्टा के समीप पहुंचा, तो चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी आर्टिका कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आर्टिका कार आगे खड़ी जीप से से टकरा गई तथा जीप उससे आगे खड़ी ऑल्टो कार से टकरा गई।

हादसे के दौरान जब जोर का धमाका हुआ तो वाहनों के मालिक तथा लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इस हादसे में वाहन मालिकों को लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर ट्रक मालिक भी मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक व वाहन मालिकों के बीच आपसी समझौता हो गया है, जिस कारण मामला थाने में नहीं पहुंचा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here