Shimla शहर में खतरनाक पेड़ों का ट्री कमेटी ने किया निरीक्षण, लक्कड़ बाजार में एक पेड़ काटा

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 05:26 PM

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खतरनाक पेड़ों को चिन्हित करने को लेकर ट्री कमेटी ने मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में खतरनाक पेड़ों का निरीक्षण किया।

शिमला (वंदना): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खतरनाक पेड़ों को चिन्हित करने को लेकर ट्री कमेटी ने मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में खतरनाक पेड़ों का निरीक्षण किया। कमेटी ने छोटा शिमला, मल्याणा इत्यादि क्षेत्रों में करीब 20 से ज्यादा पेड़ों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई सूखे और हरे पेड़ घरों के लिए खतरा पाए गए, जिनकी रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को भेजने का फैसला लिया है। निरीक्षण के दौरान मेयर ने वन विभाग को खतरनाक पेड़ों का मामला तैयार कर सरकार की मंजूरी को भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में कई जगहों पर सूखे पेड़ों को हटाया जा रहा है।

पेड़ काटने के लिए एसडीएम कार्यालय में देना होगा प्रमाण पत्र

एसडीएम को सैक्शन 133 के तहत खतरनाक पेड़ों को हटाने की शक्तियां हैं। इसके लिए वन विभाग से पेड़ काटने को लेकर प्रमाण पत्र लोगों को एसडीएम कार्यालय में देना होगा। वीरवार को लक्कड़ बाजार में बीते रोज गिरे पेड़ के साथ लगता एक पेड़, जिसका आधा हिस्सा गिर चुका है, उसे काट दिया गया है, ताकि कोई अनहोनी न हो सके। इसके अलावा वार्डों में कई जगहों पर जहां पर पेड़ खतरा बने हुए हैं, उन्हें भी काटा जा रहा है।



मेयर ने छोटा शिमला में स्कूली बच्चों के साथ किया पौधारोपण, सफाई अभियान चलाया

वीरवार को छोटा शिमला और मल्याणा में मेयर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। छोटा शिमला में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर मेयर ने पौधे रोपे। इसके बाद ब्रॉकहॉस्ट में हॉट स्पॉट एरिया में जहां पर अधिक कचरा और गंदगी फैली रहती है। इस जगह पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान भी चलाया गया। इसमें प्लास्टिक का कचरा भी काफी मात्रा में इकट्ठा किया गया। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर भर में पौधारोपण अभियान चला रहा है। 11 अगस्त को समरहिल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here