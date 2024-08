Una Accident: पीरनिगाह में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राॅली सड़क पर पलटी, 26 घायल

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 12:44 PM

ऊना (विशाल स्याल): ऊना जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह के पास शीश नवाने के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्राॅली सड़क पर पलट गई, जिसमें 26 श्रद्धालु घायल हो गए। ट्राॅली पलटने के बाद मौके पर चीखोपुकार मच गई। इसके बाद घायलों को एम्बुलैंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। पूर्व सूचना के आधार पर एम.एस. डा. संजय मनकोटिया ने स्वयं कमान सम्भाली को इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित की। घायलों के आने से इमरजेंसी वार्ड, माइनर ओटी सहित माइनर इमरजैंसी वार्ड पूरी तरह से भर गए। चिकित्सकों ने घायलों का उपचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान 6 वर्षीय बच्चे की हालत गम्भीर होने के कारण उसको पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है। तहसीलदार ऊना शिखा राणा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना।



जानकारी के अनुसार जिला मानसा के गांव बोहा के लगभग 30 ग्रामीण बच्चों, महिलाओं के साथ मां नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पीरनिगाह पहुंचे थे। यहां दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे कि एक मोड़ पर चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्राॅली सड़क पर ही पलट गई और लगभग 26 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से लगभग 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के एमएस डाॅ. संजय मनकोटिया ने कहा कि घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया था और चिकित्सकों व स्टाफ ने उनका उपचार किया है। एक घायल को पीजीआई रैफर किया गया है।

हादसे में ये हुए घायल

इस हादसे में रणजीत सिंह (40) पुत्र जीत सिंह, गगनदीप कौर (23) पत्नी कुलदीप सिंह, जालो देवी (23) पत्नी मनप्रीत कुमार, कुलविंद्र (30) पुत्र गुरमीत सिंह, रमन सिंह (6) पुत्र सुक्खा, सतवीर (12) पुत्र कुलबीर सिंह, सुखदेव (14) पुत्र शिंगारा सिंह, जगतार (22) पुत्र काला सिंह, अमनदीप (32) पुत्र मंगल सिंह, कुलदीप (14) पुत्र गुरमीत सिंह, प्रीत कौर (25) पत्नी शरण सिंह, प्रीत कौर (9) पुत्री चरण सिंह, चरण सिंह (40) पुत्र करतार सिंह, गुरप्रीत (20) पुत्र भोला सिंह, रणजीत सिंह (40) पुत्र करतार सिंह, हैरी (11) पुत्र संदीप, स्वराज (40) पत्नी कुलविंद्र सिंह, बलविन्द्र (21) पुत्र जयवीर, लवप्रीत (14)पुत्री नव सिंह, संदीप (25) पुत्र रूलदा राम, पुनीत (18) पुत्र नव सिंह, मनप्रीत (2), कुलदीप (15) पुत्र जूना सिंह, विक्की (18) पुत्र जूना सिंह, रविन्द्र (18) पुत्र रशपाल सिंह सभी निवासी गांव बोहा जिला मानसा शामिल हैं। इनमें से रमन सिंह (6) पुत्र सुक्खा निवासी को गम्भीर अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है।

