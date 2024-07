हिमाचल के इस जिला को मिलेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, अगस्त माह में मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 07:04 PM

बिलासपुर (विशाल): बिलासपुर के रौड़ा सैक्टर स्थित जिला लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनने जा रही है। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी आधारभूत सुविधाओं सहित 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस डिजिटल लाइब्रेरी में एक बड़ा रीडिंग हाल, ई-लाइब्रेरी, कम्प्यूटर टैब व उपयुक्त फर्नीचर सहित विद्यार्थियों के लिए अन्य जरूरी सहूलियतों को विकसित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी सर्विलांस नैटवर्क भी स्थापित किया गया है। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने वीरवार को इस जिला लाइब्रेरी का निरीक्षण किया व डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़े सभी कार्यों की समीक्षा भी की। डीसी ने बताया कि प्रदेश की इस पहली डिजिटल लाईब्रेरी का लोकार्पण अगस्त माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस लाइब्रेरी में आरएफआईडी तकनीक का प्रयोग किया गया है। आरएफआईडी तकनीक पुस्तकालय में स्मार्ट तरीके से काम करने और अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने का एक तार्किक, विश्वसनीय व तेज तरीका है। यह तकनीक बड़ी मात्रा में वस्तुओं को स्कैन करती है, जिससे कर्मचारियों को अलग-अलग वस्तुओं को संसाधित करने में लगने वाले समय से राहत मिलती है। इसका सीधा लाभ पाठकों को मिलता है।



लाइब्रेरी में लगभग 2,500 किताबें ऑफलाइन भी रहेंगी उपलब्ध

डिजिटल लाइब्रेरी में लगभग 2,500 किताबें ऑफलाइन भी उपलब्ध रहेंगी। इन किताबों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें हैं। जिला लाइब्रेरी में इन सभी पुरानी पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 130 अलमारियां रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी कालेज कक्षाओं व प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। पाठकों को टच स्क्रीन, सर्वर व सोशल साइट्स पर नि:शुल्क पढ़ाई की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

