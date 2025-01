Mandi: 5 लाख के आभूषण चोरी मामले में तीसरा आरोपी सोनीपत से काबू

सुंदरनगर में गत वर्ष फरवरी माह में बस में सवार महिला के आभूषणों वाले बैग के चोरी मामले में वांछित तीसरे आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के जिला सोनीपत स्थित उसके गांव से दबोचा है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर में गत वर्ष फरवरी माह में बस में सवार महिला के आभूषणों वाले बैग के चोरी मामले में वांछित तीसरे आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के जिला सोनीपत स्थित उसके गांव से दबोचा है। आरोपी को मंगलवार रात उसके ठिकाने से हिरासत में लेने के बाद बुधवार को सुंदरनगर थाना लाया गया है और उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।

गौरतलब है कि गत वर्ष फरवरी माह में सुंदरनगर बस स्टैंड से सिनेमा चौक के बीच बस में बैठी महिला नीलम निवासी गांव जमथल जिला बिलासपुर का करीब 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों का बैग भीड़ में किसी ने चोरी कर लिया था। मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए एक आरोपी जयपाल को गत वर्ष जून माह में हरियाणा के जींद और दूसरे आरोपी अनूप को सितम्बर माह में रोहतक से हिरासत में लिया था। दोनों आरोपियों की पूछताछ के दौरान इसमें एक अन्य आरोपी के शामिल होने बारे भी जानकारी मिली थी।

इस आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। आखिकार उसे 14 जनवरी रात को उसके घर से दबोच लिया गया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने चोरी मामले में तीसरे आरोपी की रघुवीर सिंह उर्फ बबलू पुत्र टेक राम निवासी गांव गढ़वाल, तहसील गोहाना व जिला सोनीपत हरियाणा को हिरासत में लेने की पुष्टि की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here