Kangra: पुहाड़ा में चोरों ने लगाई सेंध, लाखों के गहने व नकदी ले उड़े

पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत पुहाड़ा में चोरों ने बीती रात एक घर में सेंध लगा कर लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है।

लंज (सुदर्शन): पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत पुहाड़ा में चोरों ने बीती रात एक घर में सेंध लगा कर लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने 8 लाख रुपए के करीब सोने के गहने व नकदी उड़ाई। जानकारी अनुसार घर का मालिक अशोक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी पुहाड़ा अपनी पत्नी सहित लदबाड़ा में अपने ससुराल गया हुआ था। रात को चोर कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ कर अंदर अलमारी में रखे पत्नी व माता के सोने के गहने तथा नकदी चोरी कर के ले गए। वहीं अलमारी की चाबी साथ लगी रह गई थी।

पीड़ित अशोक कुमार अपने भाई के साथ एक ही मकान में रहता है। भाई जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, रात को जागरण में गया हुआ था, घर में कोई नहीं था। सुबह पता लगने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाना शाहपुर को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर बयान कलमबद्ध किए हैं। थाना प्रभारी शाहपुर करतार सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, चोरों को शीघ्र पकड़ा जाएगा।

