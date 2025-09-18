Bilaspur: मुंडखर में चोरों ने घर से उड़ाए नकदी व गहने

पुलिस थाना तलाई के तहत गांव मुंडखर निवासी सुनीता देवी ने घर से चांदी के गहने व नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शाहतलाई: पुलिस थाना तलाई के तहत गांव मुंडखर निवासी सुनीता देवी ने घर से चांदी के गहने व नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना तलाई में लिखाई अपनी रिपोर्ट में उक्त महिला ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। इसी बीच वह बकरियों को चारा लाने खेतों में गई थी।

जब चारा लेकर घर वापस आई तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, साथ ही घर के अंदर रखी अलमारी के लाॅकर को तोड़कर उसमें से गहने एक जोड़ी पायल चांदी, 2 जोड़ी कंगन चांदी व एक जोड़ी बिच्छु चांदी जिनकी कुल कीमत 9,000 रुपए है तथा लाॅकर में से 4,500 रुपए नकदी चोरी हो गए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।