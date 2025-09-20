हिमाचल में ये दो दिन बारिश की संभावना, जानें आज का मौसम ?

हिमाचल प्रदेश में अब बारिश का सिलसिला थमने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 20 और 21 सितंबर को प्रदेश के कुछ...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अब बारिश का सिलसिला थमने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 20 और 21 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 20 सितंबर को कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, हमीरपुर, ऊना, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद, अगले 2-3 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान, दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

राज्य में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, बाढ़ और सड़कों के बंद होने की घटनाएं सामने आई थीं। कई लोगों के घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। अब, जब बारिश का दौर थमने की ओर है, तो राहत और बचाव कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से मॉनसून की विदाई भी जल्द ही हो सकती है। राज्य में मॉनसून का सीजन आमतौर पर सितंबर के अंत तक खत्म हो जाता है। इस साल मॉनसून ने हिमाचल में सामान्य से अधिक बारिश दी है, जिससे कुछ जगहों पर तो फायदा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है।

किसानों को भी अब बारिश के थमने से राहत मिलेगी। वे अपनी फसलों की देखभाल और कटाई का काम दोबारा शुरू कर सकेंगे। खासकर सेब और अन्य नकदी फसलों की कटाई प्रभावित हुई थी।