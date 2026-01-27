Main Menu

आत्मनिर्भरता के माध्यम से समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Jan, 2026 09:26 AM

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र अपनाकर समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र अपनाकर समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. शांडिल आज यहां ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने इससे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृहरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं अन्य द्वारा आयोजित भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। पुलिस उप निरीक्षक संजीव ने परेड का नेतृत्व किया।

इस वर्ष की परेड में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र ने पहली बार भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कारगिल शहीद स्मारक पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों एवं जिलावासियों की और से वीरों को भावभीनी श्रद्धाजंलि भी अर्पित की। सैनिक कल्याण मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश एवं प्रदेश वासी उन असंख्य वीरों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आर्थिकी, स्वास्थ्य पर्यटन और रोज़गार सृजन के माध्यम से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। विकास के यही मूल आधार प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन तकनीक अपनाकर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक चिकित्सा निदान उपकरण क्रय कर विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिमला स्थित चमियाणा अस्पताल और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में रॉबोटिक सर्जरी आरम्भ कर दी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली के अनुरूप डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, ज़िला कांगड़ा, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और चमियाणा अस्पताल शिमला में 75 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक निदान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से विभिन्न प्रकार के परीक्षण एक ही सैंपल के माध्यम से हो जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 400 चिकित्सकों और 600 नर्सो के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इन संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि सोलन में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बहुउद्देशीय अस्पताल का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कण्डाघाट में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान दे रही है। हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सुखाश्रय योजना के तहत 6 हजार से अधिक बेसहारा बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाकर आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लगभग एक लाख मामले स्वीकृत किए गए हैं। सोलन ज़िला में इस अवधि में 51,693 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य योजनाओं के लाभ प्रदान करने पर लगभग 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सोलन ज़िला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 204 बेसहारा बच्चों को 1.10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा ज़िला के लुथान में 92.38 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का निर्माण कर रही है। यहां 400 आश्रितों के लिए आधुनिक सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के कण्डाघाट उपमण्डल की ग्राम पंचायत क्वारग के टिकरी गांव में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगजन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के इस पहले संस्थान में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अनेक वित्तीय कठिनाइयों के साथ भी प्रदेश सरकार विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर सृजित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर बेहतर रोज़गार तथा उपयुक्तता के अनुरूप स्वास्थ्य एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे जैसे नशे को समाप्त करने के लिए सघन अभियान कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया। अर्की के विधायक संजय अवस्थी, कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा, ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद बरमानी, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षदगण, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक जतिन साहनी, कर्नल संजय शांडिल, उप महाधिवक्ता रोहित शर्मा, नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल ठाकुर, रमेश ठाकुर, सुरेन्द्र सेठी, शिव कुमार, संजीव ठाकुर, अजय वर्मा, विकास काल्टा, मोहन मेहता, अन्य वरिष्ठ नेता, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, नगर निगम की आयुक्त एकता कापटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति तथा अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।  

