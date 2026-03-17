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इराक के समंदर में मिसाइलों का खौफ: फंसे भारतीय... कुल्लू के कैप्टन ने जारी किया वीडियो

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 12:09 PM

the menace of missiles in iraqi waters indians stranded

पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य तनाव ने समुद्री मार्गों पर संकट खड़ा कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार, इराक के समुद्री क्षेत्र में लगभग 700 मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर सवार करीब 20,000 नाविकों की जान जोखिम में है।

कुल्लू (संजीव जैन)। पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य तनाव ने समुद्री मार्गों पर संकट खड़ा कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार, इराक के समुद्री क्षेत्र में लगभग 700 मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर सवार करीब 20,000 नाविकों की जान जोखिम में है। इस गंभीर स्थिति के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी कैप्टन रमन कपूर ने एक वीडियो संदेश के जरिए वहां के चिंताजनक हालात बयां किए हैं।

कैप्टन कपूर के मुताबिक, फंसे हुए इन नाविकों में लगभग 2,000 भारतीय भी शामिल हैं। क्षेत्र में लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और सैन्य गतिविधियों के कारण नाविकों में भारी दहशत है। सुरक्षा कारणों से जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और गहरे समुद्र में ही खड़े रहने को मजबूर हैं।

युद्ध जैसी स्थिति के कारण जहाजों पर सीधी गोलाबारी का डर बना हुआ है।

हालात सामान्य कब होंगे, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।

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इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नाविकों के फंसे होने से उनके परिजनों में भी चिंता की लहर है।

कैप्टन कपूर और अन्य नाविकों ने सुरक्षित वापसी या हालात सुधारने की उम्मीद में अंतरराष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है।

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