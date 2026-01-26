Republic Day: गणतंत्र दिवस समारोह पर राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, CM सुक्खू भी रहे मौजूद

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 12:08 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल में पहाड़ों की रानी के प्रसिद्ध रिज मैदान पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक पल की गरिमा तब और बढ़ गई जब आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्पवर्षा की गई—यह राज्य के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार हुआ है।

आयोजन के मुख्य आकर्षण

समारोह की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई, जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

संस्कृति का संगम: रिज मैदान पर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने अपनी विकास गाथा को झांकियों के माध्यम से दर्शाया। स्थानीय कलाकारों ने अपनी लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हिमाचली विरासत की जीवंत तस्वीर पेश की।

मार्च पास्ट की गर्जना: परेड का नेतृत्व जेएंडके राइफल्स के लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी ने किया। भारतीय सेना, आईटीबीपी (ITBP), एसएसबी (SSB) और हिमाचल पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों के साथ-साथ एनसीसी कैडेट्स, स्काउट एंड गाइड और आपदा प्रबंधन की टीमों ने कदमताल कर अनुशासन का परिचय दिया।

धुनों की गूंज: सेना और पुलिस के बैंडों की राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत धुनों ने पूरे वातावरण को जोश से भर दिया।

सुरक्षा का अभेद्य किला: अलर्ट पर प्रशासन

धमकी भरे इनपुट और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। रिज मैदान को एक सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया है।

कड़ी निगरानी: डीआईजी संजीव कुमार गांधी के नेतृत्व में पुलिस और सीआईडी की टीमें हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। शोघी चेकपोस्ट पर हर बाहरी वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है।

होटल और गेस्ट हाउस: शहर के सभी होटलों में रुकने वाले मेहमानों के पहचान पत्रों और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। संचालकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना पुख्ता आईडी के किसी को भी शरण न दी जाए।

सीमित प्रवेश: मुख्य मंच पर बैठने वाले अतिथियों के लिए पास अनिवार्य किए गए हैं। आयोजन स्थल के चारों ओर दिन-रात पुलिस का पहरा तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

ठिठुरती ठंड और बर्फबारी के बीच, हिमाचल ने न केवल अपनी सुरक्षा और सतर्कता का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं को भी पूरे देश के सामने गर्व से प्रदर्शित किया।