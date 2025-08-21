मूसलाधार बारिश से उत्पन्न चुनौतियों पर सरकार सतर्क, बहाली कार्यों में युद्धस्तर पर जुटा जिला प्रशासन

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Aug, 2025 09:44 AM

ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना ज़िले में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न हालात पर सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जिला प्रशासन को राहत, बचाव और बहाली कार्यों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हालात पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा सभी विभागों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि पिछले कई घंटों से जारी भारी वर्षा ने ज़िले में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदी-नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर घरों में पानी घुसने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। लगातार बारिश से सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुक़सान हुआ है और विकास परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

इस बीच, उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि जिला प्रशासन का पूरा अमला फील्ड में सक्रिय है। लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, जलशक्ति, विद्युत और स्वास्थ्य सहित सभी विभागों की टीमें राहत, बचाव और बहाली कार्यों में युद्धस्तर पर जुटी हैं। सड़कों की बहाली, जलभराव एवं मलबा हटाने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। उपायुक्त ने जनता से अपील की है कि वे नदी-नालों के नज़दीक न जाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के टोल-फ्री नंबर 1077 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।

 

