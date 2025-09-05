Kullu: छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता को राहत पहुंचाएं मुख्यमंत्री, त्रासदी का घर बना हिमाचल: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता व प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करें। त्रासदी में कई लोग लापता हुए और कइयों के शव मिले, जबकि कइयों की अभी तलाश है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता व प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करें। त्रासदी में कई लोग लापता हुए और कइयों के शव मिले, जबकि कइयों की अभी तलाश है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देतीं। जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को भूस्खलन प्रभावित आखाड़ा बाजार व अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बहुत कुछ तहस-नहस हुआ। आखाड़ा बाजार में लोगों के दबने की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि भारी बारिश से त्रासदी हुई है।

कुल्लू, मनाली, चम्बा व मंडी सहित अन्य कई क्षेत्र प्रभावित हुए। 2023 में जो त्रासदी हुई उसके बाद एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार को जो तैयारियां करनी चाहिए थीं, वे नहीं हुईं। जो नाले ज्यादा तबाही मचाते हैं वहां काम करना प्रदेश सरकार का दायित्व था। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के लोग केंद्र की बात करते हैं। 2023 की त्रासदी के बाद केंद्र ने जो मदद की उसे भी प्रदेश सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई। वर्ष 2023 में लोगों के कुछ घर टूटे और अब फिर से टूटे। हिमाचल त्रासदी का घर बन गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल व अन्य पहाड़ी राज्यों में त्रासदी हो रही है इसे लेकर हमने केंद्र से बात की है कि इसका विस्तृत अध्ययन करवाया जाए। इस त्रासदी की भरपाई कर पाना संभव नहीं है। दैवीय प्रकोप पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देव आस्था का विषय तो है और हम देवी-देवताओं को मानने वाले लोग हैं। देवी-देवता नाराज न हों और कहीं गलती हुई हो तो क्षमा करें। उन्होंने कहा कि रिस्टोरेशन के कार्य में प्रदेश सरकार तेजी लाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।