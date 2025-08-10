Hamirpur: नरेश ठाकुर ने नशा निवारण बोर्ड में नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

राज्य नशा निवारण बोर्ड के नवनियुक्त संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। शनिवार को यहां हमीरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नरेश ठाकुर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी...

हमीरपुर। राज्य नशा निवारण बोर्ड के नवनियुक्त संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। शनिवार को यहां हमीरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नरेश ठाकुर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बखूबी निर्वहन तथा मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वह लगातार मेहनत करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने राज्य नशा निवारण बोर्ड के नवनियुक्त संयोजक एवं सलाहकार को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेश ठाकुर अपने विद्यार्थी जीवन से ही एनएसयूआई से जुड़े और उसके बाद से ही राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं।

सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि नरेश ठाकुर की योग्यता एवं समर्पण भाव को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार के पद पर नियुक्ति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ढाई वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश हित और जनहित में कई बड़े निर्णय लेकर व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखी है। मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रति अपने विजन को अमलीजामा पहनाने के लिए दृढ़ एवं दूरदर्शी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल के सदस्य विक्रम शर्मा, एचपीएमसी के निदेशक मंडल के सदस्य राजेश ठाकुर, बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, कांग्रेस नेता मनोज शर्मा, सुनील कुमार, राजेश आनंद, अश्वनी लंबरदार, देवीदास शहनशाह, अखिलेश चौधरी, रजनीश गांधी, अनिल श्याम, निशांत शर्मा और अन्य नेता भी उपस्थित थे।