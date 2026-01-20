Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: घर में लैंटर डालने की चल रही थी तैयारी...उठ गई इकलौते बेटे की अर्थी, परिजनाें पर टूटा दुखाें का पहाड़

Una: घर में लैंटर डालने की चल रही थी तैयारी...उठ गई इकलौते बेटे की अर्थी, परिजनाें पर टूटा दुखाें का पहाड़

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 04:37 PM

teenager died under suspicious circumstances

पुलिस थाना अम्ब के तहत आने वाले गांव कुठेड़ा खैरला के  वार्ड नंबर-9 (ऊना रोड) में मंगलवार काे एक हृदयविदारक घटना सामने आई। यहां एक 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के तहत आने वाले गांव कुठेड़ा खैरला के  वार्ड नंबर-9 (ऊना रोड) में मंगलवार काे एक हृदयविदारक घटना सामने आई। यहां एक 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान रमन कुमार पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार,मंगलवार सुबह घर का लैंटर डालने का काम शुरू होने वाला था। परिवार के सदस्य तैयारियों में जुटे हुए थे कि तभी अचानक रमन की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे आनन-फानन में सिविल अस्पताल अम्ब लेकर पहुंचे, लेकिन वहां तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना अम्ब की टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक रमन कुमार अम्ब स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता-पिता की एकमात्र संतान था। इकलौते बेटे की आकस्मिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!