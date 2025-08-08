Main Menu

  Una: आपदा की घड़ी में स्वां वुमैन फैडरेशन की पहल, मंडी के बाढ़ प्रभावित बच्चों के लिए भेजी ये खास मदद

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 03:16 PM

उत्तर भारत के सबसे बड़े महिला संगठन स्वां वुमैन फैडरेशन ने मंडी जिला के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए राहत सामग्री से भरे एक वाहन को ऊना जिला मुख्यालय से मंडी के लिए भेजा।

ऊना (सरोज): उत्तर भारत के सबसे बड़े महिला संगठन स्वां वुमैन फैडरेशन ने मंडी जिला के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए राहत सामग्री से भरे एक वाहन को ऊना जिला मुख्यालय से मंडी के लिए भेजा। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। राहत सामग्री में 500 स्कूली बच्चों के लिए एक-एक बैग, 6-6 कॉपियां, पैन और पैंसिल शामिल हैं। 

इस अवसर पर उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि ऊना जिला आपदा के समय हमेशा मदद के लिए आगे रहा है और मंडी जिले के आपदा प्रभावितों के लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से राहत सामग्री भेजी जा रही है। उन्होंने स्वां वुमैन फैडरेशन के मानवीय प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने न केवल महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय कार्य किया है, बल्कि आपदा की घड़ी में भी जरूरतमंदों की सहायता कर सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

स्वां वुमैन फैडरेशन की चेयरपर्सन सुभद्रा रानी ने बताया कि ऊना जिला की 112 पंचायतों में संस्था अब तक 1015 स्वयं सहायता समूह गठित कर चुकी है, जिनसे लगभग 15,000 ग्रामीण महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं। हर वर्ष लगभग 100 नए समूह भी बनाए जा रहे हैं। संस्था की वाइस चेयरपर्सन मीनू राणा ने बताया कि इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आय सृजन, कृषि, मसाला प्रसंस्करण, पशुपालन, नशामुक्ति और लघु बचत योजनाओं से जुड़ी हैं। संस्था एक महिला सहकारी सभा का भी संचालन कर रही है, जिसकी कार्यपूंजी लगभग 18 करोड़ रुपए है।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को जरूरत पड़ने पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है और अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऋण विभिन्न कार्यों के लिए आसान ब्याज दर पर प्रदान किए गए हैं। मीनू राणा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण संस्था का प्रमुख उद्देश्य है और आज बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए यह सहायता भेजी जा रही है। इस अवसर पर फैडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आरके डोगरा, सलाहकार सतीश शर्मा एवं राजेश शर्मा, तथा कार्यकारी अधिकारी ऋतु शर्मा भी उपस्थित रहीं।

