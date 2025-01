Himachal: बाप ने मेलों में दांव लगाए, बच्चों ने खेलों में किया कमाल...अब हिमाचल पुलिस में हुआ चयन

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत चुराह के मशहूर पहलवान रमेश के बच्चों ने सच करके दिखाई है।

तीसा (सुभानदीन): मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत चुराह के मशहूर पहलवान रमेश के बच्चों ने सच करके दिखाई है। रमेश पहलवान के बेटा सुमित व बेटी चंपा हाल ही में हिमाचल पुलिस में चयनित हुए हैं। दोनों का चयन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के बलबूते हुआ है। चुराह के बघेईगढ़ से संबंध रखने वाले रमेश पहलवान अपने परिवार का पालन-पोषण छिंज मेलों में कुश्ती से करते हैं। वहीं इनके दोनों बच्चे खेलों में बहुत प्रतिभाशाली हैं, जिसके कारण उनका चयन स्पोर्ट्स छात्रावास के लिए हुआ।

कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते चम्पा ठाकुर साई होस्टल के लिए चयनित हुई थीं। वहीं सुमित का कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन होने के कारण उनका चयन साई होस्टल ऊना के लिए हुआ है। साई होस्टल में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतियोगिताओं में भी दोनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। चम्पा ने कबड्डी में हिमाचल प्रदेश का कई बार प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उसने हिमाचल को कई बार विजेता बनाया।

इसके साथ ही सुमित भी कुश्ती में अपने नाम का प्रदेश सहित देश भर में लोहा मनवा रहा है। सुमित ने लगातार 4 बार राज्य स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल केसरी का खिताब अपने नाम कर चुका है। सुमित ने बचपन से ही पिता से कुश्ती के दाव-पेंच सीखे। दोनों भाई-बहन ने अपनी प्रतिभा के बलबूते प्रदेश भर में अपनी पहचान स्थापित की। अब दोनों का चयन हिमाचल पुलिस में हुआ है। इनके चयन को लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है।

