Mandi: SPU मंडी और NITTTR चंडीगढ़ के बीच समझौता, कौशल विकास में मिलकर करेंगे सहयोग

मंडी (ब्यूरो): सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) चंडीगढ़ ने शिक्षक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रोफैसर ललित कुमार अवस्थी और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफैसर भोला राम गुर्जर ने किए। प्रोफैसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ के साथ यह सहयोग शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रोफैसर भोला राम गुर्जर ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन शिक्षक सशक्तिकरण के माध्यम से शैक्षिक मानकों में सुधार के हमारे साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है। हम साथ मिलकर ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार करेंगे जो शिक्षण समुदाय की गतिशील आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। इस माैके पर प्रोफैसर सी. रामकृष्णन डीन एडमिन और फाइनांस एनआईटीटीटीआर, प्रोफैसर मैत्रेयी दत्ता एसोसिएट डीन आऊटरीच और रिसोर्स जैनरेशन एनआईटीटीटीआर और डाॅ. लखवीर सिंह डीन रिसर्च एसपीयू मंडी भी मौजूद रहे।

