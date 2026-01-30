Main Menu

Mandi: अब पूरे हिमाचल के दिव्यांग प्रतिभागी ले सकेंगे इस खास प्रतियोगिता में हिस्सा, 2 फरवरी को हाेंगे ऑडिशन

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 07:35 PM

अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के अवसर पर सेरी मंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पहली बार आयोजित की जा रही स्पैशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का दायरा बढ़ा दिया गया है।

मंडी (ब्यूराे): अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के अवसर पर सेरी मंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पहली बार आयोजित की जा रही स्पैशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस प्रतियोगिता में पूरे हिमाचल प्रदेश से दिव्यांग प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में मंच प्रदान करने के लिए भी इस बार अलग से अवसर दिया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह  ने बताया कि स्पैशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को ऑडिशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑडिशन 2 फरवरी को पड्डल स्थित युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के टैनिस हॉल में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्पैशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता के ऑडिशन में भाग लेने हेतु अब तक 9 दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

गुरसिमर सिंह  ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग समाज की कला, कौशल और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सांस्कृतिक मंच पर समान अवसर उपलब्ध करवाना है। स्पैशल चाइल्ड हंट मेला समिति की एक विशेष पहल है, जिसके माध्यम से प्रदेश के दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचान और मंच प्रदान किया जा रहा है।

गुरसिमर सिंह ने बताया कि स्पैशल चाइल्ड हंट के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकेंगे। यह पहल दिव्यांगजनों को मुख्यधारा की सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी अथवा उनके अभिभावक अपने आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, मंडी में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑडिशन के दिन मौके पर भी आवेदन किया जा सकता है।

