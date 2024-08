Chamba: हिक्किम नाले पर इतने रुपए से बनेगा 68 मीटर लंबा स्पैन पुल

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 06:34 PM

लोक निर्माण तथा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को होली घाटी के चोली-क्वारसी संपर्क मार्ग पर हिक्किम नाले पर बनने वाले स्टील ट्रस पुल निर्माण की आधारशिला रखी।

चम्बा (ब्यूरो): लोक निर्माण तथा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को होली घाटी के चोली-क्वारसी संपर्क मार्ग पर हिक्किम नाले पर बनने वाले स्टील ट्रस पुल निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 68 मीटर लंबे स्पैन पुल के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ की धनराशि व्यय होगी तथा ग्राम पंचायत क्वारसी के लोगों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा।

विक्रमादित्य सिंह ने जनसमस्याओं का समाधान करते हुए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के अधिकारियों को डल्ली गांव में निर्माणाधीन विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के लोगों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 33 केवीए क्षमता के आवश्यक उपकरण स्थापित करने को कहा। विभागीय अधिकारियों को कुलेठ घार में भूस्खलन के स्थायी समाधान को लेकर आपदा न्यूनीकरण कार्यों के तहत कार्य योजना तैयार करने को निर्देशित किया। साथ में उन्होंने अंदरलाग्रां पुल निर्माण को लेकर भी विभागीय प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए।

विक्रमादित्य सिंह ने स्थानीय लोगों की मांग पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लामू में अतिरिक्त भवन बनाने तथा रिक्त चल रहे पदों को जल्द भरने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान निर्माणाधीन ज्युरा पुल का निरीक्षण किया तथा विभागीय अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here