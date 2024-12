Bilaspur: डीसी ऑफिस बिलासपुर में स्थापित होगा सोलर प्लांट, प्रदेश का बनेगा पहला ग्रीन कार्यालय

उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर नए साल में ग्रीन कार्यालय बन जाएगा। उपायुक्त कार्यालय काे ग्रीन कार्यालय बनाने के लिए ग्रीन हिमाचल संकल्प के तहत एक याेजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा...

बिलासपुर(बंशीधर) : उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर नए साल में ग्रीन कार्यालय बन जाएगा। उपायुक्त कार्यालय काे ग्रीन कार्यालय बनाने के लिए ग्रीन हिमाचल संकल्प के तहत एक याेजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस योजना पर 70 लाख रुपए की लागत आएगी। इस योजना के लिए एनटीपीसी कोल डैम द्वारा फंडिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार योजना को मूर्तरूप देने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा पहली किस्त के रूप में 42 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है तथा काम शुरू होने के बाद एनटीपीसी द्वारा दूसरी किस्त के रूप में 28 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।

110 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट होगा स्थापित

इस योजना के तहत उपायुक्त कार्यालय की छत पर 110 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस योजना को 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। सोलर प्लांट स्थापित करने का कार्य हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए हिम ऊर्जा ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद उपायुक्त कार्यालय का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इससे न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी बल मिलेगा। जानकारी के अनुसार जिला उपायुक्त कार्यालय का 40-50 हजार रुपए तक का हर महीने बिजली का बिल आता है।

क्या कहते हैं डीसी बिलासपुर

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला उपायुक्त कार्यालय अगले वर्ष से प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बनने जा रहा है। इसके तहत एनटीपीसी के आर्थिक सहयोग से कार्यालय की छत पर 110 किलोवाट बिजली क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 42 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। अगले 2 माह में प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

