Solan: कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम शुरू

सोलन। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से संबद्ध कलाकारों द्वारा ज़िला सोलन में प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों व नशा निवारण के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह जानकारी यहां विभागीय प्रवक्ता ने दी।

उन्होंने कहा कि प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा कला मंच बाड़ीधार (सरयांज) के कलाकारों द्वारा 26 सितम्बर, 2025 को नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बारियां व रेडू उपरला तथा शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों द्वारा 26 व 27 सितम्बर, 2025 को कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पारनु, बनोह खरड़हट्टी तथा दाड़ला में नुक्कड़ नाटक व गीत-संगीत के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 27 सितम्बर, 2025 को हिम सांस्कृतिक दल ममलीग के कलाकारों द्वारा कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत ममलीग व सायरी तथा सुनीता सांस्कृतिक दल सोलन के कलाकारों द्वारा धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कसौली गड़खल तथा धर्मपुर में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 29 सितम्बर, 2025 को अक्षिता लोक नृत्य सांस्कृतिक युवा मंच कण्डाघाट के कलाकार पट्टा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत नालका व भावगुड़ी में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसी दिन झनकार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत शमरोड़ व जौणाजी में सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों व नशा निवारण पर आधारित गीत-संगीत के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।