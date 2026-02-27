Main Menu

  • Himachal: कनपटी पर पिस्तौल, हाथ में तलवार... नकाबपोशों ने दिनदहाड़े मोबाइल शॉप में की बड़ी लूट

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Feb, 2026 10:16 AM

solan masked men robbed a mobile shop in broad daylight

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। काठा इलाके में स्थित एक मोबाइल आउटलेट में दोपहर के वक्त उस समय हड़कंप मच गया, जब पिस्तौल और तलवार लेकर आए बदमाशों ने न केवल लूटपाट...

बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। काठा इलाके में स्थित एक मोबाइल आउटलेट में दोपहर के वक्त उस समय हड़कंप मच गया, जब पिस्तौल और तलवार लेकर आए बदमाशों ने न केवल लूटपाट की, बल्कि विरोध करने वालों को घायल भी कर दिया।

वारदात का घटनाक्रम: कुछ मिनटों का आतंक

यह पूरी घटना 'चंदन कम्यूनिकेशन सेंटर' की है। दोपहर करीब 3:00 बजे, जब बाजार में सामान्य हलचल थी, एक बाइक पर सवार तीन युवक दुकान के बाहर रुके। अपनी योजना के मुताबिक, एक आरोपी बाइक चालू रखकर बाहर ही खड़ा रहा, जबकि उसके दो साथी नकाब पहनकर भीतर दाखिल हुए।

दुकान के अंदर उस वक्त मालिक चंदन के साथ उनका एक परिचित फिरोज मौजूद था। लुटेरों ने अंदर घुसते ही सबसे पहले शटर गिरा दिया ताकि बाहर किसी को भनक न लगे।

तलवार से हमला और गनप्वाइंट पर लूट

दहशत का आलम यह था कि एक नकाबपोश ने दुकानदार की कनपटी पर पिस्तौल तान दी, जबकि दूसरे ने वहां मौजूद एक ग्राहक पर तलवार से हमला कर दिया। सौभाग्य से ग्राहक को केवल मामूली खरोंचें आईं। इस दौरान बदमाशों ने दुकान के काउंटर (गल्ले) में रखी सारी नकदी समेट ली। तीन मोबाइल फोन (जिनमें दो की कीमत लगभग 34,000 रुपये थी और एक पुराना हैंडसेट था) छीन लिए।

पलक झपकते ही रफूचक्कर हुए बदमाश

जैसे ही लुटेरे बाहर निकले, पीड़ित दुकानदार ने हिम्मत दिखाकर शटर उठाया और शोर मचाया। लेकिन तब तक तीनों अपराधी पहले से तैयार खड़ी बाइक पर सवार होकर मौके से रफूचक्कर हो चुके थे।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी कर दी गई है।

