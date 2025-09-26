Solan: हाईवे निर्माण में सुरंगों का ज्यादा प्रावधान किया जाएगा : विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश में अब जो भी नैशनल हाईवे व अन्य सड़कें बनेंगी उनमें सुरंगों का ज्यादा प्रावधान किया जाएगा। ढली से लेकर रामपुर तक बनने वाले नैशनल हाईवे में भी ज्यादा से ज्यादा सुरंग निकालने की कोशिश की जाएगी।

सोलन (अमित): लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश में अब जो भी नैशनल हाईवे व अन्य सड़कें बनेंगी उनमें सुरंगों का ज्यादा प्रावधान किया जाएगा। ढली से लेकर रामपुर तक बनने वाले नैशनल हाईवे में भी ज्यादा से ज्यादा सुरंग निकालने की कोशिश की जाएगी। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध तौर पर डंपिंग करने वालों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग की एक रिव्यू बैठक कर प्रदेश की ताजा स्थिति का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद प्रदेश का दौरा किया जाएगा। नई सड़कों के निर्माण के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी। आपदा से प्रदेश में भारी नुक्सान हुआ है और उसके लिए वह मजबूती से व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

आपदा के लिए केंद्र से लोक निर्माण विभाग को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं और उन्होंने इस पैसे के मिलने के साथ ही पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द सभी सड़कों को बहाल किया जाए और उनके टैंडर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ दूरदराज की सड़कें बंद हैं परंतु अधिकतर सड़कों को खोल दिया गया है। दिल्ली से रामपुर तक नैशनल हाईवे की स्वीकृति मिली है और उसमें यह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सुरंग का निर्माण हो ताकि आपदा जैसी स्थिति में ज्यादा नुक्सान का सामना न करना पड़े।