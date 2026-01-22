Solan: अधिक रेट वसूलने पर 346 किलो फल व सब्जियां जब्त

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फल व सब्जियों के अधिक रेट वसूलने पर 5 दुकानदारों के चालान कर 13,190 रुपए जुर्माना किया है। विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 346 किलो फल व सब्जी भी जब्त की गई है।

सोलन ( ब्यूरो): खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फल व सब्जियों के अधिक रेट वसूलने पर 5 दुकानदारों के चालान कर 13,190 रुपए जुर्माना किया है। विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 346 किलो फल व सब्जी भी जब्त की गई है। कुछ दुकानों में रेट लिस्ट भी नहीं लगी हुई थी। शहर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने फल व सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। विभागीय टीम ने पुराने उपायुक्त चौक, मालरोड, पुराने बस स्टैंड और राजगढ़ रोड पर कार्रवाई की है।

टीम ने दोपहर बाद पुराने उपायुक्त चौक से निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान 20 दुकानों में मूल्य सूची और बिलों की जांच की गई। 5 दुकानदारों ने मूल्य सूची में कई गुना अधिक दाम लिखे हुए थे। इसके बाद विभागीय टीम ने सामान को भी जब्त किया है, साथ ही मूल्य सूची की दुरुस्ती भी करवाई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि बाजार में फल व सब्जियों के काफी अधिक दाम वसूले जा रहे हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सोलन श्रवण कुमार हिमालयन का कहना है कि शहर में लोगों से फल व सब्जी विक्रेता अधिक दाम वसूल रहे हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से वीरवार को भी 5 दुकानों पर सख्त कार्रवाई की है। दुकानदारों की 346 किलो फल व सब्जियों को जब्त करने समेत 13,190 रुपये जुर्माना किया है।