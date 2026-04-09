Solan Accident: खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, एक की मौत, दो घायल

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रबोन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से एक बोलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रबोन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से एक बोलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोलेरो में सवार लोग किन्नौर क्षेत्र के रहने वाले थे और किसी निजी कार्य के सिलसिले में सोलन की ओर आ रहे थे। रबोन के पास पहुंचने पर उनकी गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े सिरमौर नंबर के एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हैं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।