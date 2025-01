Himachal: रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, पर्यटकों ने शीतकालीन खेलों का उठाया लुत्फ

रोहतांग दर्रे सहित ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली सहित लाहौल घाटी में बादल छाने से हिमपात की उम्मीद बढ़ी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह माैसम ने करवट बदली...

मनाली (सोनू): रोहतांग दर्रे सहित ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली सहित लाहौल घाटी में बादल छाने से हिमपात की उम्मीद बढ़ी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह माैसम ने करवट बदली और चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। रोहतांग दर्रे सहित कोकसर व अटल टनल के दोनों पोर्टल के आसपास बर्फ के फाहे गिरे। पहाड़ों पर हिमपात से लाहौल व मनाली घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है।

शनिवार को लाहौल घाटी में वाहनों की आवाजाही सुचारू रही लेकिन अटल टनल सामान्य वाहनों के लिए बंद रही। फोर बाई फोर वाहनों को ही सोलंगनाला से आगे जाने की अनुमति रही जबकि सामान्य वाहनों को सोलंगनाला तक ही जाने दिया, जिससे सोलंगनाला से पलचान तक वाहनों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई।

इस बीच पर्यटकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। सोलंगनाला की ढलानों सहित लाहौल के सिस्सू में पर्यटकों ने साहसिक खेलों का आनंद लिया। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सोलंगनाला, अंजनी महादेव, फातरू, अटल टनल और सिस्सू में शीतकालीन खेलों का जमकर लुत्फ उठाया।

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि शनिवार को अटल टनल फोर बाई फोर पर्यटक वाहनों के लिए बहाल रही, जबकि सामान्य वाहनों के लिए टनल बंद रही। सोलंगनाला में पर्यटक वाहनों की आमद बढ़ने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम लगा लेकिन पुलिस जवानों ने जल्द ही ट्रैफिक सुचारू कर दी। उन्होंने बताया कि हिमपात होने की सूरत में पर्यटकों को नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजा जाएगा।

