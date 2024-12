Himachal: सोलंगनाला से मनाली तक गिरे बर्फ के फाहे, सैलानियों के लिए अटल टनल बंद

सैलानियों की पहली पसंद बने पर्यटक स्थल सोलंगनाला में आधा फुट हिमपात हुआ है। मंगलवार को सोलंगनाला से मनाली तक बर्फ के फाहे गिरे। बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक झूम उठे।

मनाली (सोनू): सैलानियों की पहली पसंद बने पर्यटक स्थल सोलंगनाला में आधा फुट हिमपात हुआ है। मंगलवार को सोलंगनाला से मनाली तक बर्फ के फाहे गिरे। बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक झूम उठे। हालांकि इसी बीच नेहरू कुंड से सोलंगनाला तक भारी जाम भी लगा, लेकिन फोर बाई फोर वाहनों में पर्यटक आसानी से सोलंगनाला तक पहुंच गए। हिमपात के चलते सैलानियों के लिए अटल टनल रोहतांग बंद हो गई है।



उधर, मनाली पुलिस ने पर्यटकों को फोर बाई फोर वाहनों में सोलंगनाला तक जाने की अनुमति दी है। लंबे अरसे से हिमपात का इंतजार कर रहे स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी बर्फ के फाहे गिरते देख खासे उत्साहित हुए। लगभग 5 महीने बाद उनका भी कार्य चल पड़ा। हालांकि मनाली में मात्र फाहे गिरे हैं लेकिन निकटवर्ती पर्यटन स्थलों में अच्छा हिमपात हुआ है जिससे आने वाले दिनों में पर्यटकों का मेला लगेगा।

डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि हिमपात के चलते अटल टनल को सैलानियों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। सैलानियों को सोलंगनाला तक भेजा जा रहा है। सभी वाहनों को सुरक्षित रैस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने सैलानियों से आग्रह है कि खराब मौसम के चलते ऊंचाई वाले इलाकों का रुख बिल्कुल न करें।

