Kullu: हाथीथान में हैरोइन के साथ राजस्थान का तस्कर काबू, पुलिस को ऐसे मिली सफलता

पुलिस ने गश्त के दौरान हाथीथान चौक के पास एक व्यक्ति को 40 ग्राम हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): पुलिस ने गश्त के दौरान हाथीथान चौक के पास एक व्यक्ति को 40 ग्राम हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हाथीथान चौक के पास एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका। शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 40 ग्राम हैरोइन बरामद हुई।

आरोपी की पहचान इमरान खान पुत्र मुजफ्फर अली निवासी रिडमलसर, डाकघर उपासार, थाना जेएनवी ब्यास कालोनी जिला बीकानेर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उक्त व्यक्ति हैरोइन कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई करने की योजना थी। एसपी डाॅ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here