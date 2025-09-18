Kullu: मनाली के पतलीकूहल में लगे कंगना गो बैक के नारे, काले झंडे भी दिखाए

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मनाली के पतलीकूहल क्षेत्र में लोगों ने गो बैक के नारे लगाए।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मनाली के पतलीकूहल क्षेत्र में लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने कंगना को काले झंडे भी दिखाए। नारे लगाने वाले लोग कह रहे थे कि यू आर लेट। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान स्पीति में भी कंगना के खिलाफ गो बैक के नारे लगे थे। कंगना ने वीरवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद सांसद का काफिला जब पतलीकूहल क्षेत्र से गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर व अन्य भाजपा कार्यकर्त्ता भी वहां से आगे निकल रहे थे।

नारेबाजी करने वाले लोगों के साथ गोविंद ठाकुर उलझे व उन्होंने कहा कि ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क को बहाल कर दिया गया है और फिर भी बदतमीजी कर रहे हैं। यदि कोई अपने घर आए तो उसके खिलाफ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सांसद कंगना का मनाली में घर है। इस दौरान नारेबाजी करने वालों को पुलिस कर्मियों ने वहां से हटाया और कुछ देर बाद नारे लगाने वाले वहां से चले गए। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे और भाजपा के लोगों के साथ भी उलझे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने सभी को शांत किया।