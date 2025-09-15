दर्दनाक हादसा: नाहलवीं गांव में गिरा स्लेटपोश मकान, मलबे में दबी मां-बेटी, और फिर...

नाहलवीं गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां अचानक एक पुराना स्लेटपोश मकान ढह गया, जिसके मलबे में घर में काम कर रही मां-बेटी दब गईं। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

हिमाचल डेस्क। नाहलवीं गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां अचानक एक पुराना स्लेटपोश मकान ढह गया, जिसके मलबे में घर में काम कर रही मां-बेटी दब गईं। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग एक घंटे में मलबे में फंसी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों की पहचान 48 वर्षीय रुक्मिणी देवी और उनकी 70 वर्षीय मां सुखा देवी के रूप में हुई है। उन्हें तुरंत भोटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, सुखा देवी अपनी बेटी रुक्मिणी देवी के घर उससे मिलने आई थीं। सुबह रुक्मिणी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थीं, जबकि सुखा देवी रसोई में खाना बनाने जा रही थीं। इसी दौरान अचानक मकान की दीवारें और छत गिर गई, और वे दोनों बाहर नहीं निकल पाईं। यह राहत की बात थी कि घर के बाकी सदस्य उस समय बाहर थे, जिससे वे सुरक्षित रहे।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। एसडीएम हमीरपुर संजीत ठाकुर ने बताया कि नुकसान का जायजा लेने के लिए हलका पटवारी को मौके पर भेजा गया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह हादसा एक बार फिर पुराने और जर्जर हो चुके मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है।