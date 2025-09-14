खतरबाड़ गांव में दहशत का माहौल, भूस्खलन से घरों में आईं दरारें, सड़क को भी बना खतरा

Main Menu

14 Sep, 2025

भोरंज उपमंडल के गांव खतरबाड़ के वार्ड नंबर 4 में सड़क के साथ लगते घरों में तबाही का मामला सामने आया है। भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ, जिसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।

जाहू, (शमशेर): भोरंज उपमंडल के गांव खतरबाड़ के वार्ड नंबर 4 में सड़क के साथ लगते घरों में तबाही का मामला सामने आया है। भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ, जिसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों राजकुमार, विजय कुमार, प्रेम सागर, हेम राज, जोगिंद्र सिंह, राजेश कुमार व मेजर सिंह आदि के करीब 12 घरों को खतरा बना हुआ है। जहां भूस्खलन हुआ उसके साथ लगते घरों में दरारें आने के साथ सड़क भी धंसना शुरू हो गई है। 

लोगों का कहना है कि इस पक्की सड़क का डंगा कभी भी गिर सकता है। स्थानीय लोगों ने पटवारी व स्थानीय प्रधान को इसकी सूचना दे दी है। उपप्रधान पवन कुमार ने बताया कि मौके का जायजा लेने के बाद लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता तथा पटवारी को सूचित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि सड़क गिर जाती है तो इससे न केवल खतरबाड़ गांव सड़क से कट जाएगा, बल्कि साथ लगते मकानों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। उधर, ग्रामीण राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि खतरबाड़ में भूस्खलन होने से सड़क के साथ लगते मकान को खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
 

