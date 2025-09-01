Main Menu

चबूतरा में भूस्खलन से 5 पक्के मकान ध्वस्त, प्रभावितों को स्थानीय स्कूल में किया शिफ्ट

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Sep, 2025 10:01 AM

हमीरपुर, (राजीव) : गत रात को चबूतरा गांव में जमीन धंसने से और भूस्खलन से 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं तथा दर्जनों मकानों को खतरा है। जिला प्रशासन गत रात से ही बचाब कार्य मे जुटा हुआ है। वहीं विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने बताया कि सोमवार को चबूतरा में आपदा प्रभावितो को सुबह का नास्ता करवाया और ज़ब तक पस्थिति साधारण नहीं होती तब तक खाने पीने की व्यवस्था ऐसे ही होती रहेगी। हम अपने परिवार के साथ रात दिन खड़े है। हमारा प्यार और एकता इस आपदा से बड़ी नहीं हो सकती। 

उन्होंने कहा कि दुख का विषय यह है कि चबूतरा गांव के नरोत्तम दास पुत्र महंत राम गांव, केवल कृष्ण पुत्र महंत राम, किशोरी लाल पुत्र महंत राम, सीतो देवी पत्नी प्रभु राम, बंसी राम पुत्र ख्याली राम के घर बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य गत रात से लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि आज सुबह का नास्ता प्रभावितों को स्कूल में बना कर खिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
 

