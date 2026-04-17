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Siya Murder Case: सिया हत्याकांड के आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, खुलेगा मर्डर का सच

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Apr, 2026 01:49 PM

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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के बैंजी गांव की 19 वर्षीय छात्रा सिया की हत्या के मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के बैंजी गांव की 19 वर्षीय छात्रा सिया की हत्या के मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके।

न्यायालय ने दी पुलिस रिमांड

आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मपुर की अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 20 अप्रैल तक यानी पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी न्यायिक हिरासत में था और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। पुलिस का मानना है कि इस अवधि में आरोपी से हत्या के कारणों को लेकर महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

पूछताछ में सहयोग और लोगों का आक्रोश

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शुरुआती जांच के दौरान जब भी पुलिस आरोपी से मृतका के बारे में पूछती थी, तो वह चुप रहता था। हालांकि, अब मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूछताछ में वह टूटता नजर आ रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय जनता में गहरा गुस्सा है और कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

वैज्ञानिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम का इंतजार

मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद कुछ सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच टीम डिजिटल सबूतों पर भी काम कर रही है। यह पता लगाना कि वारदात से पहले और बाद में आरोपी किन लोगों के साथ संपर्क में था।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार, मामला बहुत संवेदनशील है। इसी वजह से पेशी के दौरान धर्मपुर कोर्ट के बाहर कमांडो और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था। फिलहाल, पूरी सच्चाई विस्तृत रिपोर्ट और रिमांड की पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगी।

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