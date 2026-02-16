सिरमौर में मातम: सिंचाई टैंक बना काल... तैरता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Jyoti M, Updated: 16 Feb, 2026 01:11 PM

हिमाचल डेस्क। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हाबन में एक दुखद हादसा सामने आया है। यहाँ मडेची गांव के एक व्यक्ति की सिंचाई टैंक में गिरने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार (पुत्र प्रेम सिंह) के रूप में हुई है।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, सुबह जब स्थानीय ग्रामीण हरीश कुमार अपने खेतों की ओर गए, तो उन्होंने सिंचाई के लिए बने टैंक में एक शव को तैरते हुए देखा। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और ग्रामीणों की सहायता से शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जाँच के बाद शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल राजगढ़ पहुँचाया। अस्पताल में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत पुलिस ने पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया है।

एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सिंचाई टैंक में गिरने के कारण व्यक्ति की जान गई है। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जाँच कर रही है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।