  • Shimla: स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, बाकी समय शिक्षक कर सकते ऑनलाइन कार्य

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 10:17 PM

शिक्षक स्कूल में कक्षा लेते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी समय में शिक्षक संबंधित ऑनलाइन कार्य फोन पर निपटा सकते हैं।

शिमला (ब्यूरो): शिक्षक स्कूल में कक्षा लेते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी समय में शिक्षक संबंधित ऑनलाइन कार्य फोन पर निपटा सकते हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में छात्रों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शिक्षक स्टाफ रूम में इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आदेशों में यह स्पष्ट कहा गया है। हालांकि शिक्षक इन आदेशों में असमंजस में थे कि वे स्कूल के ऑनलाइन कार्य कैसे करेंगे। शिक्षकों को फोन से ही हाजिरी भेजनी पड़ती है। शिक्षकों की अपनी रोजाना अटैंडैंस ऑनलाइन स्विफ्ट चैट के माध्यम से भेजी जाती है।

यदि शिक्षक स्कूल में अपना फोन का प्रयोग नहीं करेंगे तो रोजाना की अटैंडैंस कैसे भेजी जाएगी। ऐसे में विभाग ने यह स्पष्ट किया है। इसके मुताबिक अध्यापक खाली पीरियड या हाफ टाइम में ऑनलाइन कार्य निपटा सकते हैं। निदेशक का कहना है कि कक्षाओं में जब मोबाइल फोन नहीं बजेंगे तो छात्रों का पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शिक्षकों का कहना है कि राज्य को 100 प्रतिशत साक्षर राज्य बनाने के लिए भी शिक्षकों ने अपने मोबाइल की सहायता से ही प्रदेश सरकार को यह मुकाम हासिल करवाया है। शिक्षक स्कूल का ऑनलाइन कार्य अपने मोबाइल के माध्यम से ही निपटाते हैं।

