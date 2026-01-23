Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: जयराम ठाकुर के आरोप निराधार, हमने किसी के खिलाफ नहीं की विजिलैंस जांच : सीएम सुक्खू

Shimla: जयराम ठाकुर के आरोप निराधार, हमने किसी के खिलाफ नहीं की विजिलैंस जांच : सीएम सुक्खू

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 09:23 PM

shimla jairam thakur s allegations are baseless we have not initiated any vigi

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने किसी मंत्री व भाजपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री के खिलाफ विजिलैंस जांच नहीं की है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने किसी मंत्री व भाजपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री के खिलाफ विजिलैंस जांच नहीं की है। उन्होंने कहा की इस बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप निराधार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास आधारहीन चिट्ठियां आती हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होते। यदि कोई तथ्य या शपथ पत्र के साथ सामने आए तो उसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि मेरे, उपमुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष के अलावा कई मंत्रियों के खिलाफ भी ऐसी चिट्ठियां आई हैं। इसमें से कई फर्जी चिट्ठियां लोक भवन से मार्क होकर भी दर्शाई गई होती हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय भी ऐसी चिट्ठियां चलती थीं। हम ऐसी चिट्ठियों को फाइल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मौसम परिवर्तन को लेकर अध्ययन भी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदा का एक कारण मौसम परिवर्तन भी है और राज्य सरकार इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों और अधिकारियों के विश्लेषण को देखेगी। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के कारण प्रदेश में देर से बर्फबारी हुई है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!