Himachal News: सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग को मिलेंगे 700 शिक्षक

शिमला (प्रीति): सरकार के फैसले के बाद स्कूलों ​​में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। प्रदेश के 99 स्कूल बंद होने और 460 स्कूल मर्ज होने से शिक्षा विभाग को 700 शिक्षक मिलेंगे। इस दौरान 89 प्राइमरी व 10 मिडल स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कम एनरोलमैंट वाले 460 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। इनमें 400 प्राइमरी व 60 मिडल स्कूल हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों के मिड-डे मील कर्मियों को भी साथ लगते स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में मिड-डे मील कर्मी की ज्यादा जरूरत है, वहां इन्हें लगाया जा सकता है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा है और यदि वहां एक ही मिड-डे मील कर्मी है, तो ऐसे में इन स्कूलों में मिड-डे मील कर्मियों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या जिन स्कूलों में सिंगल टीचर हैं, इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जा सकता है। विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों का ब्यौरा मांग लिया है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। जल्द ही विभाग 1161 पदों पर जेबीटी को नियुक्ति देने जा रहा है।

संबंधित प्रशासन को सौंपा जाएगा स्कूल का सामान

स्कूल बंद होने पर इसका सामान संबंधित प्रशासन को सौंपा जाएगा। यदि साथ लगते स्कूल को डैस्क, कुर्सी, टेबल या अन्य किसी सामान की जरूरत होगी तो स्कूल प्रशासन अधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी डिमांड रख सकता है। इसके अलावा यदि स्कूल का अपना भवन था, तो उसे संबंधित प्रशासन को सौंपना होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि बंद और मर्ज होने वाले स्कूलों के 700 शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में भेजा जाएगा।

