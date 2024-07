SFI का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, जानिए वजह

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Jul, 2024 09:34 PM

एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय में कुलपति ऑफिस के बाहर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया।

शिमला (ब्यूरो): एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय में कुलपति ऑफिस के बाहर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में बात रखते हुए सचिवालय सदस्य मुकेश ने कहा कि विश्वविद्यालय में एसएफआई वर्ष 2020 में प्रोफैसर भर्तियों में हुई धांधलियों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग कर रही है। करोना काल के समय 2019-20 में पूर्व कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफैसर भर्तियों को करवाया गया था। उसके बाद एसएफआई ने इन भर्तियों पर सवाल किए थे और यह आरोप लगाया कि इन भर्तियो के अंदर काफी बड़े स्तर पर शैक्षणिक भ्रष्टाचार किया गया।

इस धरना प्रदर्शन में आगे बात रखते हुए एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कैंपस सचिव सनी सेक्टा ने कहा कि इस तरह की फर्जी प्रोफैसर भर्तियां होना विश्वविद्यालय के प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है। इन भर्तियों पर आरटीआई मांग कर सूचना ली, जिसमें 70 प्रतिशत भर्ती किए गए प्रो. गलत साबित हुए। एसएफआई ने मांग की है कि इन भर्तियों की न्यायिक जांच की जाए। न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठित की जाए।

