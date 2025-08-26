हिमाचल में तबाही का मंजर: ब्यास नदी में आई भयानक बाढ़..लील लिया एक भवन

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे राज्य में हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। मंगलवार की सुबह मनाली भी इस आपदा की चपेट में आ गया। धुंधी और अंजचनी महादेव में पानी आने ब्यास नदी में भयानक बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ की वजह से...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे राज्य में हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। मंगलवार की सुबह मनाली भी इस आपदा की चपेट में आ गया। धुंधी और अंजचनी महादेव में पानी आने ब्यास नदी में भयानक बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ की वजह से मनाली के सैकड़ों होटल और अन्य इमारतें खतरे में हैं।

ब्यास नदी का रौद्र रूप देखकर प्रशासन भी हैरान है। नदी का बहाव इतना तेज था कि फोरलेन और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बह गया। इस वजह से मनाली का संपर्क बाकी इलाकों से पूरी तरह से कट गया है। मनाली में इस वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे स्थित होटलों को खाली करवा लिया है और बाकी पर्यटक अपने होटलों में ही रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के कारण मनाली के बाहंग इलाके में स्थित मशहूर 'शेर-ए-पंजाब' रेस्टोरेंट पूरी तरह से बह गया। अब सिर्फ उसका गेट ही बचा है। इस रेस्टोरेंट के साथ की चार दुकानें भी पानी में समा गईं।

दूसरी ओर, लाहौल-स्पीति में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कई दर्रों पर यातायात बंद हो गया है। शिंकुला और बारालाचा जैसे दर्रों पर एक फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जिसके चलते सैकड़ों पर्यटक वहां भी फंसे हुए हैं। बचाव दल इन पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है।