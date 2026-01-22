Kangra: ट्रक की चपेट में आने से 37 वर्षीय युवक की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jan, 2026 07:49 PM
संसारपुर टैरस (अरविंद): जसवां प्रागपुर की ग्राम पंचायत घमरूर के गांव बरनाली कुट के युवक दिनेश कुमार (37) पुत्र जगदीश चन्द का राष्ट्रीय राजमार्ग जालंधर-पठानकोट पर आर्मी ग्राऊंड के सामने ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उच्ची बस्सी फायर स्टेशन में जा रहा था। युवक फायर स्टेशन में बतौर फारमैन कार्यरत था व मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी जाते समय बुधवार शाम करीब 4 बजे ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई।
युवक का वीरवार को सिविल अस्पताल मुकेरियां में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जहां वीरवार को उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में किया गया। युवक अपने पीछे मां, पत्नी व दो बच्चे छोड़ गया। घमरूर पंचायत उपप्रधान अश्वनी कुमार ने युवक की मौत पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि परिवार की हरसंभव सहायता की जाएगी।