Himachal: जिला अदालत ने ठुकराई मुस्लिम समुदाय की अपील, तोड़नी हाेंगी संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली स्थित मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम समुदाय की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम (एमसी) कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली स्थित मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम समुदाय की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम (एमसी) कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। यह आदेश शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 प्रवीण गर्ग की अदालत में सुनाया गया। इससे ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन को झटका लगा है। आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में एमसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। अब 5 दिसम्बर तक मस्जिद की तीनों मंजिलों को हटाना होगा। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर तीनों मंजिल तुड़वाने का काम करेगी। हालांकि मस्जिद कमेटी अब तक छत और एक मंजिल की दीवारें हटा चुकी है। एमसी कोर्ट में यह मामला वर्ष 2010 से चल रहा है।

22 नवम्बर को वक्फ बोर्ड ने अदालत में पेश किया था शपथ पत्र

22 नवम्बर को एमसी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल वक्फ बोर्ड ने अदालत में शपथ पत्र पेश किया था। हलफनामे में बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ को अवैध निर्माण हटाने के संबंध में एनओसी दी थी। वक्फ बोर्ड ने बताया था कि मोहम्मद लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रहे है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा था कि मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर एक मंजिल को हटाया गया है, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम से और समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद की तोड़ने की पेशकश करते हुए उन्होंने हिमाचल में शांति के लिए यह पहल की थी। मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट विश्व भूषण ने कहा कि अभी हम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे। इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।

संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद

शिमला के संजौली स्थित मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर 11 सितम्बर को हिंदू संगठनों ने संजौली व ढली में उग्र प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्रीराम के नारे लगाए थे। संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 12 सितम्बर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम कमिश्नर से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए।

